Доисторические приматы оказались сладкоежками

Канадские антропологи из Университета Торонто в Скарборо изучили окаменелости приматов вида Microsyops latidens, живших в раннем эоцене около 54 млн лет назад, и нашли на их зубах самые ранние из всех известных следы кариеса у млекопитающих. Статья об этом опубликована в журнале Scientific Reports

Из всех 1030 окаменелых зубов (как отдельных, так и в составе челюстей), обнаруженных в бассейне реки Бигхорн на северо-западе американского штата Вайоминг, кариес зубов обнаруживается в 77 случаях (7,48%). Вероятно, он был вызван слишком частым употреблением в пищу сладких фруктов или другой еды, богатой сахарами. А обнаруженные изменения в распространенности кариеса с течением времени указывают на то, что диета приматов менялась, и им приходилось переходить на пищу с более высоким или более низким содержанием сахара.

Для того, чтобы определить возраст окаменелостей, авторы статьи — Киган Селиг и Мэри Силкокс из Университета Торонто в Скарборо — сравнивали взаимное расположение находок в слоях отложений бассейна реки Бигхорн. Датировка происходила на основе геологического возраста отложений, в которых они были обнаружены. Выяснилось, что самые ранние и самые поздние образцы были меньше подвержены кариесу по сравнению с остальной частью находок. Это может указывать на то, что приматам особенно несладко жилось в начале и в конце той эпохи. Селиг и Силкокс считают, что колебания климата в раннем эоцене могли повлиять на рост растительности и на доступность пищи.

Установлено также, что у окаменелостей Microsyops latidens кариес в целом встречался гораздо чаще, чем у нынешних приматов. И только роды Cebus (капуцины) и Saguinus (тамарины) демонстрируют сейчас более высокую распространенность кариеса, чем у Microsyops latidens.