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Психологи предупредили о вреде свободного времени

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Согласно исследованию, избыток свободного времени может быть также плох, как и его нехватка. Статья об этом была опубликована в Journal of Personality and Social Psychology.

«Люди часто жалуются на то, что они слишком заняты, и выражают желание иметь больше времени. Но действительно ли увеличение доступного свободного времени связано с большим счастьем? Мы обнаружили, что недостаток свободных часов в день приводит к стрессу и снижению субъективного благополучия, – говорит Марисса Шариф, ведущий автор исследования из Уортонской школы бизнеса. – Вместе с тем, избыток свободного времени оказался тоже не однозначно полезен».

Исследователи проанализировали данные 21 736 американцев, которые участвовали в опросе об использовании личного времени в период с 2012 по 2013 годы. Участники опроса представили подробный отчет о том, что они делали в течение предшествующих 24 часов, с указанием времени суток и продолжительности каждого занятия, а также сообщили о своем чувстве благополучия. Ученые обнаружили, что с увеличением доступного свободного времени улучшалось и самочувствие, но его улучшение выходило на плато начиная с отметки в два часа, а после пяти часов без работы и вовсе сменялось ухудшением.

Для дальнейшего изучения этого явления исследователи провели онлайн-эксперимент, в котором приняли участие более 6000 человек. В нем участников просили представить, что у них есть определенное количество свободного времени каждый день в течение как минимум шести месяцев. Людям было случайным образом назначено небольшое (15 минут в день), умеренное (3,5 часа в день) или большое (7 часов в день) количество свободного времени. Затем добровольцев попросили сообщить, что они ощущают при мысли о таком расписании.

Исследователи обнаружили, что те, у кого мало свободного времени, чувствовали больший стресс, чем те, у кого его умеренное количество. Но те, у кого свободных часов было слишком много, чувствовали себя менее продуктивными, чем люди в умеренной группе, что приводило к тому, что у них также снижалось ментальное благополучие.

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