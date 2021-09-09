Астрономы объяснили происхождение астероида в виде собачьей кости

Астрономы получили самые детальные на сегодняшний день изображения астероида Клеопатра, прозванного «Собачьей костью» из-за необычной формы. Последние наблюдения позволяют уточнить его форму, характер вращения, а также предположить, каким образом возникли его спутники. Статья об этом опубликована в журнале Astronomy & Astrophysics.

Рассмотреть астероид удалось восьмиметровому Очень большому телескопу (VLT) Европейской южной обсерватории, использующему систему адаптивной оптики SPHERE, в каждый момент времени компенсирующей турбулентность атмосферы. Астероид Клеопатра относится к числу самых странных объектов Солнечной системы. Он находится в Главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером и никогда не приближается к Земле ближе, чем на 200 млн км. Помимо своей необычной формы, напоминающей кость длиной 270 км, астероид обладает еще и двумя небольшими спутниками и отличается удивительно низкой плотностью для металлического объекта. При этом Клеопатра так быстро вращается вокруг своей оси, что может в любой момент развалиться, от нее то и дело отваливаются отдельные фрагменты. Столь высокая скорость вращения как раз и объясняет происхождение двух его спутников, названных Алексгелиос и Клеоселена — по именам детей Клеопатры — последней царицы эллинистического Египта из македонской династии Птолемеев. Теперь удалось узнать, что Алексгелиос вращается на расстоянии 655 км от центра Клеопатры, а Клеоселена — 499 км. Размер спутников заметно меньше 10 км, и, скорее всего, они имеют округлую форму.

Клеопатру открыл чешский астроном Иоганн Пализа в 1880 году, однако долгое время астрономы не подозревали о ее странностях. Один из двух ее спутников был обнаружен в 1980 году в результате случайного затмения. Радиолокационные наблюдения 2000 года указали на весьма необычную форму астероида, а в 2011 году группа под руководством французского астронома Франка Маркиса объявила об открытии второго спутника, который был обнаружен с помощью оптического телескопа Keck II. В 2017 и 2019 годах Клеопатру и ее спутники та же группа ученых наблюдала под разными углами, что позволило создать ее трехмерные изображения и определить точные орбиты лун. После уточнения орбит выяснилось, что масса Клеопатры на 35% меньше, чем давали предыдущие оценки. Таким образом, плотность этого астероида вдвое меньше плотности железа, и он представляет собой груду кое-как сцепившихся обломков, образовавшихся в результате сильного удара. Один оборот Клеопатра делает за 5,4 часа, так что столкновение с любым другим астероидом, ускоряющим ее вращение, приведет к тому, что ее части окончательно разлетятся в разные стороны. Скорее всего ее спутники и образовались подобным образом.