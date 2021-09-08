Дефицит воды заставил деревья добывать воду из скал

Исследователи из Техасского университета в Остине доказали, что деревья врастают в скалистую коренную породу ради доступа к воде. Статья об этом опубликована в журнале Nature.

С конца XIX века ученые всего мира замечали, что деревья могут укореняться в коренных породах – твердой каменной подложке под мягким грунтом. По большей части эти корни рассматривались как диковинка, и ученые считают почву главным источником воды для большинства деревьев. И хотя существовали прямые доказательства того, что деревья могут использовать влагу из камней, оставались вопросы о том, насколько распространено это явление.

Команда ученых во главе с Эрикой Маккормик сопоставила данные об осадках и испарении в Техасе и Калифорнии со своими полевыми исследованиями в этих штатах, и пришла к выводу, что корни деревьев, уходящие вглубь скал, это совсем не редкость. По данным исследователей, в этих регионах такие стратегии добычи воды свойственны 24% деревьев и кустарников. Более того, эта стратегия эффективна: например, в Калифорнии объем воды, который деревья «выкачивают» из каменных пород каждый год, превосходит емкость всех искусственных водоемов штата.

Если регион засушлив, коренная порода может играть даже большую роль в снабжении дерева водой, чем почва. Ученые обнаружили шесть участков, на которых более половины воды, которую испаряют деревья, поступила в них из скал. Теперь авторы работы планируют узнать, в каких именно случаях корни начинают проникать в камень, и как им удается добывать воду с такой эффективностью.