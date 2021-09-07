Ветеринары назвали собак, которым угрожают ушные инфекции

Британские ученые выявили породы собак, наиболее подверженных ушным инфекциям (наружному отиту). Этот список возглавляют бассет-хаунды, китайские шарпеи и лабрадудли (гибрид лабрадора и пуделя), а вот чихуахуа, бордер-колли, йоркширские терьеры и джек-рассел-терьеры, напротив, создают своим владельцам в этом плане минимум проблем, сообщает издание Daily Mail.

Всего ученые из Королевского ветеринарного колледжа проанализировали истории болезней 22 333 собак из Великобритании. Более 7,3% этих собак страдали какими-либо заболеваниями ушей, причем собаки с длинными и свисающими ушами, как правило, подвергаются гораздо более высоким рискам заражения, чем собаки с торчащими вверх заостренными ушками. Представители мелких пород, весящие менее 10 кг, также меньше подвержены подобными болезнями по сравнению с крупными псами. Кобели в 1,21 раза чаще болели ушными инфекциями, чем самки; повышенному риску заболеть подвергаются собаки в возрасте старше одного года.

Понять, что с ушами собаки что-то не в порядке, можно по целому ряду ключевых признаков: если питомец испытывает явную боль при прикосновении к ушам или голове, если из ушей уже показались какие-то выделения, чувствуется неприятный запах, видна опухоль, собака часто качает головой или наклоняет ее набок. К сожалению, если вовремя не обратиться к ветеринару, ушные инфекции могут распространиться вглубь слухового прохода, нанеся серьезный вред животному.