Молодящиеся белые карлики сломали астрономам «звездные часы»

Международная группа астрономов обнаружила, что на некоторых белых карликах продолжаются термоядерные реакции. Статья с описанием исследования была опубликована в журнале Nature Astronomy.

Долгое время считалось, что белые карлики – это выгоревшие сжавшиеся звезды. Они исчерпали запас термоядерного горючего, и светятся лишь благодаря запасенному теплу, остывая в течение миллиардов лет. Предполагается, что Солнце тоже станет белым карликом на завершающем этапе эволюции.

Наблюдение за небом с помощью космического телескопа «Хаббл» поставило такую теорию об эволюции белых карликов под сомнение. «Великолепное качество съемки «Хаббла» позволило нам пристально изучить два шаровых звездных скопления, М3 и М13, и сравнить их эволюцию», – говорит Цзяньсин Чен из Болонского университета. Наблюдения в ближнем ультрафиолетовом диапазоне показали, что в скоплении М13 существуют два типа белых карликов: обычные и те, которые сумели сохранить оболочку из водорода, что позволило им гореть и, соответственно, остывать дольше.

Открытие повлияет на использование астрономами белых карликов в качестве «звездных часов». Раньше считалось, что они плавно и предсказуемо остывают, и по их температуре можно однозначно определить возраст: как самих карликов, так и окружающих звезд. Теперь в эту схему придется вносить коррективы, поскольку белые карлики могут выглядеть моложе, чем кажутся, и это расхождение может достигать миллиарда лет. В скоплении М13, например, ядерное горение водорода продолжается у 70% из них.