Илон Маск провел экскурсию по SpaceX для внука Сергея Королева

Глава SpaceX Илон Маск провел по заводу корпорации экскурсию для внука создателя советской ракетно-космической техники Сергея Королева Андрея. Об этом сообщил сам Королев на своей странице в Instagram.

По его словам, американский предприниматель пригласил его посетить предприятие.

«Слова нашей благодарности команде Илона за впечатляющую экскурсию по SpaceX И возможность увидеть своими глазами сборку двигателей, ракет и CrewDragon», — написал Королев.

Ранее Маск опубликовал на своей странице в Twitter пост о том, что пообщался с родственниками Королева и приписал, что «он был одним из лучших». Затем в «Роскосмосе» ответили Маску на хвалебные слова о Королеве, заявив, что он «был лучшим», а не «одним из лучших».

Советский конструктор Сергей Королев считается ключевой фигурой в освоении человеком космоса. СССР запустил первый искусственный спутник Земли именно под его руководством. Кроме того, он контролировал выведение на орбиту первого космонавта Юрия Гагарина.