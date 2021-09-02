Марсоход Perseverance второй раз посверлил планету

Американский марсоход Perseverance предпринял вторую попытку получить образец горной породы на Марсе, сообщает BBC News. На фотографиях видно, что робот проделал аккуратную дыру в толстой плите, получившей наименование Rochette. Операторам миссии теперь необходимо понять, насколько успешно прошло бурение и удалось ли марсоходу получить керн с породой. Предыдущая попытка, предпринятая в начале августа, привела к тому, что извлеченный образец рассыпался в пыль.

Если на этот раз марсоходу Perseverance будет сопутствовать удача, то этот керн станет первым в истории фрагментом горной породы, извлеченным из камня на другой планете и приготовленным для отправки на Землю. Перед марсоходом поставлена задача собрать более двух десятков образцов в течение следующего года, а в конце этого десятилетия образцы будут доставлены на Землю совместными усилиями США и Европы. Перед тем, как запечатать цилиндр с керном, марсоход сфотографирует его содержимое. Именно на этом этапе в начале августа, во время первой попытки отбора проб, ученые Perseverance и поняли, что в пробирке ничего нет. Скорее всего, в процессе извлечения керна образец породы рассыпался в порошок, который затем осыпался на землю возле скважины.

В NASA тогда изучили все данные и внимательно осмотрели место бурения, чтобы понять, что же произошло. На изображениях места возле скважины наблюдалась порошкообразная порода, которая могла просто рассыпаться. «Похоже, что эта порода оказалась недостаточно прочной для образования керна, — заявила Луиза Джандура, главный специалист по отбору проб и их хранению. — Материал из искомого керна, вероятно, либо остался на дне скважины, либо находится в куче вынутой при бурении породы, либо тут какая-то комбинация того и другого».

У Perseverance имеются 43 пробирки, поэтому потеря одного образца не стала серьезным ударом для миссии. Марсоход собирает пробы грунта в титановые трубки. Сам процесс бурения у Perseverance проходит нормально.