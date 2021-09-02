На шоссе в Германии заметили гигантскую гусеницу с логотипом SpaceX

Житель Германии сфотографировал на шоссе гигантскую деталь гусеничной платформы с логотипом SpaceX.

«Только что утром увидел вот это на автобане А2 неподалеку от Магдебурга. Это везут из Австрии и скорее всего направляются в порт Гамбурга или Роттердама», – сообщил один из пользователей Twitter.

Среди пользователей социальной сети завязалась дискуссия. Многие предположили, что это деталь будущей наземной платформы для перевозки ракет. Кто-то шутил, что это часть обновленного автомобиля Cybertruck. Редактор портала NASASpaceFlight утверждал, что на фотографии гусеница крана фирмы Liebherr, который купила SpaceX.

Our new crane! — Elon Musk (@elonmusk) September 1, 2021

Точку в споре поставил сам Илон Маск, ответив на изначальный твит сообщением «Наш новый кран!».

Ранее Илон Маск уже шутил насчет нового крана, выложив картинку с роботом-трансформером, стрела которого превращалась в «гениталии».