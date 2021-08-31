Китайцы научили робота летать как Железного человека

Инженеры из Гуандунского технологического института сделали шагающего робота, который может взлетать. Статья с описанием изобретения опубликована в репозитории arXiv.org.

В 2018 году Чжифэн Хуан и ее коллеги разработали робота Jet-HR1, в стопах которого были установлены воздушные двигатели для сохранения баланса при очень больших шагах. Новая модель, Jet-HR2, в основном повторяет предшественника, но ее двигатели позволяют взлетать.

Всего на роботе установлено 4 двигателя: 2 неподвижно закреплены на поясе и 2 находятся внутри подвижных ступней. Каждый двигатель развивает тягу примерно в 50 ньютонов, что достаточно для взлета робота весом 17 килограмм. Источником энергии служат аккумуляторы.

Создатели робота видят ему основное применение в качестве спасательного аппарата. «Ожидается, что для выполнения неотложных задач на неровной местности, например, во время стихийных бедствий и катастроф, роботу-гуманоиду потребуется высокая мобильность. Он должен будет не только ходить, но и запрыгивать на высокие уступы или перелетать через опасную местность, по которой невозможно пройти», – пишут авторы работы.