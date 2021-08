Биологи заставили кожу ползти для заживления ран

Биологи из Принстонского университета опробовали способ, который позволит существенно ускорить заживление ран с помощью электрического тока. Описание метода опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Связь ран и электричества сама по себе известна давно. В середине XIX века ученые обнаружили слабый ток, образующийся в месте порезов. Позже выяснилось, что клетки тела могут ощущать ток и следовать за ним, помогая организму восстанавливать ткани. Это называется гальванотаксис, до настоящего времени врачи не придумали, как эффективно использовать его в клинической практике.

В новом исследовании ученые под руководством Гавуна Шима разорвали связи между живыми клетками вокруг раны, сдвинули их в рану электрическим полем и восстановили связи обратно. Авторы утверждают, что «буквально заставили кожу ползти».

Опыты проводились на тонком препарате мышиной кожи. Прежде чем можно будет говорить о практическом применении метода, ученые планируют проверить его на более толстом слое кожи, где рана будет иметь глубину.