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В Роскосмосе подготовили эскизный проект первой в России многоразовой метановой ракеты

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Валерий Мельников/РИА «Новости»

Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс» (входит в Роскосмос) отправил эскизный проект метановой ракеты-носителя «Амур» с возвращаемой ступенью в головные научно-исследовательские институты ракетно-космической отрасли, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

В пресс-службе сообщили, что в данный момент эскизный проект на космический ракетный комплекс «Амур-СПГ» проходит экспертизу в головных научно-исследовательских институтах ракетно-космической отрасли.

Как отметили в центре, большинство НИИ дали положительные заключения на материалы этого проекта.

В предприятии также заявили, что допускают увеличение окончательных сроков сдачи эскизного проекта с учетом необходимости его доработки.

Как пояснили в РКЦ, возможная доработка и улучшение проекта связана с дополнительными предложениями головного заказчика о подключении к проекту организаций ПАО «Газпром», а также выполненных в опережающем порядке работ по рекогносцировке на космодроме Восточный.

Ранее глава военной академии Генштаба ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий сообщил, что в стране ведется разработка новейшей авиационной гиперзвуковой ракеты большой дальности Х-95.

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