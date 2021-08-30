NASA заплатило частной компании 10 центов за добычу лунного грунта

NASA осуществило первый платеж по контракту с компанией Lunar Outpost на добычу лунного реголита. Об этом сообщил портал The Well News.

Чек на сумму 10 центов передали генеральному директору Lunar Outpost Джастину Сайрусу на 36-м Космическом симпозиуме, проходившем с 21 по 27 августа в Колорадо-Спрингс. Это 10 процентов от общей суммы контракта, составляющей $1. Согласно договору, Lunar Outpost должна будет до 2024 года добыть на Луне от 50 до 500 грамм реголита и сообщить NASA, где его можно забрать.

Помимо Lunar Outpost, аналогичный контракт заключен с двумя другими компаниями. С Masten Space Systems, которая обещала собрать лунный грунт в 2023 году за $15 тыс., и с японской компанией ispace, которая планирует две миссии по добыче реголита, в 2022 и в 2023 году, по $5 тыс. каждая.

Как ранее пояснил представитель NASA Фил Макалистер, символическая стоимость услуг Lunar Outpost объясняется тем, что компания и так планировала аналогичную миссию, и ей ничего не стоило зарезервировать часть добытого грунта для космического агентства. Идею выкупить лунный грунт у частных компаний для стимуляции разработки космических ресурсов NASA изложило в сентябре 2020.