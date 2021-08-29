Путин посетит космодром «Восточный» на следующей неделе

Президент России Владимир Путин на следующей неделе посетит космодром «Восточный» в Амурской области, об этом говорится в передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканала «Россия 1».

Визит на космодром глава государства совершит по пути из Владивостока. Там 2-4 сентября пройдет Восточный экономический форум на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

Последний раз Путин приезжал на «Восточный» в сентябре 2019 года. В ноябре того же года президент поднял вопрос о хищениях при строительстве «Восточного». Тогда он заявлял, что несмотря на десятки уголовных дел, порядка на космодроме до сих пор нет — воруют «сотни миллионов».

В июне 2021 года «Коммерсантъ» писал, что на космодроме Восточный обнаружили новые махинации на сотни миллионов рублей. По данному факту Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области завело сразу два уголовных дела.