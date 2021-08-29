Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с кораблем Dragon, разработанныv компанией SpaceX. Об этом сообщается в Twitter НАСА.

«Из Космический центр имени Джона Фицджеральда Кеннеди [c мыса Канаверал во Флориде] стартовал грузовой корабль Dragon... с более 4800 фунтов (2200 кг) груза на борту — едой и припасами для экипажа Международной космической станции (МКС)», — говорится в сообщении космического агентства.

Трансляция также ведется на сайте SpaceX.

Ожидается, что стыковка Dragon со станцией будет произведена в автоматическом режиме 30 августа в 11:00 (18:00 мск).

Космический корабль Dragon разрабатывается в нескольких модификациях — грузовой , пилотируемой «Dragon v2», грузо-пассажирской. Максимальная масса корабля с грузом на МКС может составлять 7,5 тонн.

Ранее сообщалось, что компания SpaceX сейчас переживает дефицит кислорода в связи с новой вспышкой эпидемии COVID-19. Спрос на кислород резко возрос в связи с распространением опасного «дельта»-штамма. Вместе с тем, кислород часто используется в ракетах в качестве окислителя топлива.