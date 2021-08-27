Маску из-за коронавируса не хватает кислорода для запуска ракет

Компания SpaceX переживает дефицит кислорода в связи новой вспышкой эпидемии COVID-19. По сообщению портала Space News, об этом заявила президент компании, выступая на 36-ом ежегодном космическом симпозиуме в Колорадо-Спрингс.

Жидкий кислород используется в аппаратах искусственной вентиляции легких, которые необходимы для лечения при тяжелом течении COVID-19. Спрос на кислород резко возрос в связи с распространением опасного дельта-штамма. Вместе с тем, кислород часто используется в ракетах в качестве окислителя топлива.

«В этом году на нас действительно повлияет нехватка кислорода для запуска ракет, – заявила Гвин Шотвелл, президент SpaceX. – Конечно мы убедимся, что больницы получат его в первую очередь, но, если у кого-то есть лишний кислород – напишите мне на почту».

Президент не уточнила, как именно скажется эта нехватка, и какие запуски отменят или перенесут в связи с ней. Ближайший старт Falcon 9 произойдет 28 августа, корабль Dragon доставит на МКС припасы и научное оборудование. Ни о каких проблемах с запланированным запуском не сообщалось.