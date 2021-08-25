Врачи рассказали о пользе средиземноморской диеты при импотенции

Средиземноморская диета улучшает состояние при эректильной дисфункции, выяснили кардиологи из Афинского университета. Об этом они рассказали на Конгрессе Европейского сообщества кардиологов.

Исследователи пригласили 250 мужчин, у которых на фоне гипертонии появилась эректильная дисфункция. Средний возраст участников составил 56 лет. Мужчины с помощью анкеты сообщали о своем рационе, а ученые, исходя из ответов, выявляли насколько питание соответствует средиземноморской диете от 0 до 55 баллов.

Также исследователи измерили уровень тестостерона участников и оценили их физические способности с помощью теста на беговой дорожке. Состояние сердечно-сосудистой системы оценивалось с помощью ЭКГ, тяжесть эректильной дисфункции — с помощью опросника.

Оказалось, у мужчин, чей рацион был ближе к средиземноморской диете, уровень тестостерона был выше, состояние сердечно-сосудистой системы и физические показатели — лучше, а проблем с потенцией было меньше.

Мужчины с гипертонией страдают от проблем с потенцией в два раза чаще, поясняют исследователи. По-видимому, средиземноморская диета помогает контролировать давление, что благотворно сказывается на эректильной функции и на здоровье в целом.