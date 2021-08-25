ВОЗ: число гипертоников выросло вдвое за 30 лет

Число гипертоников в мире выросло вдвое за последние 30 лет, выяснили специалисты ВОЗ и Имерского колледжа Лондона. Об этом ученые рассказали в статье в журнале Lancet.

Команда провела метаанализ 1201 исследования, в которых были собраны сведения за последние 30 лет о более чем 100 млн человек 30-79 лет в 184 странах. К гипертоникам относили людей с артериальным давлением 140/90 и выше, а также тех, кто принимал препараты, снижающие давление.

В 1990 году от гипертонии страдали около 650 млн человек. В 2019 же, по расчетам исследователей, уже 1,27 млрд. Такие изменения произошли преимущественно за счет того, что продолжительность жизни людей возросла, а у пожилых гипертония встречается чаще.

Другие причины такого роста числа гипертоников — малоподвижный образ жизни, диета с высоким содержанием соли, хронические заболевания (например, диабет). Хотя уровень давления можно контролировать с помощью лекарств, более половины гипертоников не принимают никаких препаратов. В целом, лишь около 20% пациентов с гипертонией достаточно тщательно следят за своим состоянием.

Лишь в нескольких странах — Великобритании, Испании, Канаде и Швейцарии — ситуация улучшилась. В остальных она ухудшилась или осталась прежней.

Сама по себе гипертония часто не имеет видимых симптомов, но со временем вредит сердечно-сосудистой системе и повышает риск инфарктов, инсультов, болезней почек и других заболеваний. Ежегодно она становится косвенной причиной сотен тысяч людей по всему миру.

Исследователи призывают врачей и чиновников уделять больше внимания проблеме гипертонии, информировать население и принимать меры, которые позволят людям, особенно в бедных странах, иметь доступ к здоровой пище и медицинской помощи.