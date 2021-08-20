Запуск «Союза» с британскими спутниками на борту отложили

Старт ракеты-носителя «Союз», которая должна была вывести на орбиту 34 британских спутника OneWeb, отложили на один день. Об этом в Telegram написал глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«На Байконуре перенос пуска ракеты космического назначения на сутки по просьбе иностранного заказчика из-за неготовности его наземных средств измерений», — говорится в сообщении.

Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу госкорпорации, ракета-носитель, разгонный блок и космические аппараты пребывают в стабильном и не представляют опасности, а стартовый комплекс приводится в исходное состояние.

Это должен был быть первый запуск спутников OneWeb в 2021 году, когда он состоится общее число этих аппаратов в околоземном пространстве достигнет 288 штук.

Ранее сообщалось, что кредиторы обанкротившейся OneWeb не получат свои деньги.