NASA приостановило контракт со SpaceX из-за иска Blue Origin

Американское аэрокосмическое управление NASA объявила о приостановлении контракта по лунному модулю с компанией Илона Маска из-за судебного иска компании Джеффа Безоса Blue Origin, сообщает Reuters.

Контракт на конструирование посадочного модуля для миссии на Луну на сумму $2,9 млрд NASA заключила со SpaceX 16 апреля, выбрав предложение Илона Маска из-за меньшей стоимости.

Заявки Blue Origin и Dynetics были отклонены, однако компании подали жалобу в контрольный орган Конгресса, из-за чего реализация проекта лунного модуля была приостановлена. Жалоба была отклонена в конце июля, однако Blue Origin подали судебный иск.

В связи с этим, NASA объявила о приостановлении до 1 ноября, первые слушания по иску Blue Origin пройдут 14 октября.

Ранее в NASA заявили, что высадка на Луну переносится из-за неготовности скафандров.

Речь идет о скафандрах серии Exploration Extravehicular Mobility Unit (xEMU), которые разрабатываются для программы «Артемида», нового полета человека на Луну.