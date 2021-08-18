Водители рассказали, что их больше всего бесит в пассажирах

Аналитики выяснили, какие пассажиры вызывают раздражение у российских водителей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные сервиса «СберАвто».

«Наибольшее раздражение у опрошенных автолюбителей (72%) вызывают пассажиры, выбрасывающие мусор прямо из окна авто. Еще для 70% идеальным пассажиром никогда не станет тот, кто раздает советы по управлению автомобилем, а 57% испытывают дискомфорт, когда пассажир ведет себя непредсказуемо: внезапно повышает голос или хлопает по торпедо», — выяснили эксперты.

Отмечается, что у почти половины водителей — 41% — вызывает злость, когда в их автомобиле едят. чуть меньше — 38% — не устроит, если пассажир при посадке не отряхнет ботинки от снега или зонт от дождя.

Около трети респондентов — 36% — раздражает хлопки дверьми, каждый десятый злится, когда пассажир поет в пути. Еще 8% признались, что им не нравится компания постоянно «залипающих» в телефоне.

Только 1% опрошенных разрешают пассажирам в своем автомобиле абсолютно все.

Больше всего российские водители ценят в пассажирах умение общаться: 77% опрошенных считают главным качеством попутчика способность поддержать разговор. В свою очередь, 18% водителей любят пассажиров, которые готовы их слушать.

Исследование проводилось в августе среди 1300 респондентов со всей России.

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