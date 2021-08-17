Появление планет Солнечной системы стало возможным благодаря грандиозным взрывам сверхновых

Несколько колоссальных взрывов звезд, называемых сверхновыми, могли создать подходящие условия для формирования Солнечной системы. Об этом сообщает научный портал Space.com.

Ученые задались вопросом о происхождении алюминия-26 — изотопа, обычно образующегося в молодых звездах, живущих менее 100 000 лет. Обычно такие короткоживущие звезды достигают огромных размеров и взрываются в конце своего существования, образуя в конце на месте своего ядра нейтронную звезду или черную дыру.

Астрономы предположили, что наличие алюминия-26 в составе небесных тел Солнечной системы не результат совпадения, а последствия взрыва сверхновой, произошедшего на заре существования нашей планетарной системы.

«Несмотря на то что мы предполагаем, что условия формирования планетарных систем довольно различны, это исследование заставляет задуматься о том, насколько эволюционный путь нашей системы был уникальным», — заявил Фред Сисла, планетолог из Университета Чикаго.

Ранее сообщалось, что австралийские ученые впервые смогли запечатлеть момент взрыва сверхновой.