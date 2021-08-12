Роскосмос опубликовал спутниковое фото места крушения вертолета на Камчатке

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В» сфотографировал с орбиты место крушения вертолета Ми-8 на Камчатке. Об этом сообщается в заявлении, распространенном Роскосмосом.

«Российский спутник «Канопус-В» следит за обстановкой в районе падения вертолета», — говорится в сообщении госкорпорации в Twitter.

В публикации также размещена фотография, на которой можно увидеть озеро и отметку с местом падения вертолета.

Вертолет Ми-8 компании «Витязь-Аэро», на борту которого находились 16 человек, упал в четверг в Курильское озеро, расположенное в Кроноцком заповеднике на Камчатке.



Российский спутник #КанопусВ следит за обстановкой в районе падения вертолета pic.twitter.com/L05YJMG5ix — РОСКОСМОС (@roscosmos) August 12, 2021

Утром 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. Воздушное судно упало в озеро. На борту Ми-8 находились три члена экипажа и 13 пассажиров, один из них ребенок. Восьмерым удалось спастись. Известно, что упавший Ми-8 находился в исправном состоянии — он проходил капитальный ремонт в прошлом году. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

К поисково-спасательной операции на камчатском озере, где потерпел крушение перевозивший туристов Ми-8, присоединился вертолет Министерства обороны, оснащенный подводными аппаратами.