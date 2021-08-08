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НАСА запустит миссию к астероиду, который может сделать миллиардером каждого жителя Земли

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NASA

НАСА запускает миссию по изучению астероида стоимостью более $10 000 квадриллионов, который, как сообщается, содержит столько драгоценного металла, что каждый на Земле стал бы миллиардером, если бы его драгоценный груз был разделен между человечеством. Об этом сообщает The Independent.

Астероид Психея 16, впервые обнаруженный в марте между Марсом и Юпитером 1852 года, представляет собой космическую скалу шириной 124 мили. Запуск к нему запланирован на август 2022 года. Космический корабль прибудет к астероиду четыре года спустя, в начале 2026 года.

«В отличие от большинства других астероидов, которые представляют собой скалистые или ледяные тела, ученые считают, что астероид 16 Психея типа М (металлический) состоит в основном из металлического железа и никеля, аналогичного Земле», — подчеркнули в НАСА.

Ранее сообщалось, что ракета-носитель Falcon Heavy американской компании SpaceX осуществит запуск миссии НАСА к спутнику Юпитера в 2024 году.

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