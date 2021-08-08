МКС планируют подключить к ГЛОНАСС

Международную космическую станцию (МКС) планируют подключить к российской спутниковой системе навигации ГЛОНАСС для повышения точности стыковки космических кораблей, сообщает журнал «Космическая техника и технологии».

«В настоящее время для МКС ведется разработка новой аппаратуры АСН-КМ, работающей, как и АСН-К, по сигналам навигационной системы ГЛОНАСС и GPS», — сообщает научное издание.

На данном этапе российский сегмент МКС оборудован устройством АСН-М, которое работает и принимает только сигналы американской GPS. Системы, принимающие сигналы ГЛОНАСС (и одновременно GPS) устанавливают на космических кораблях «Союз МС» и «Прогресс МС» — она называется АСН-К.

Разработчики новой системы для МКС утверждают, что использование ГЛОНАСС и GPS одновременно позволит значительно уровень уменьшить погрешности определения положения станции.

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