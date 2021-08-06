Стала известна дата очередного пуска «Союза» с космодрома Куру

Следующий пуск ракеты-носителя «Союз» с космодрома Куру во Французской Гвиане состоится в конце ноября, еще один старт запланирован перед Новым годом, однако его запуск могут отложить на 2022 год. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

По словам собеседника агентства, старт «Союза-СТ» намечен на 29 декабря с 34 британскими спутниками связи OneWeb. Другой источник подтвердил эту информацию, отметив, что изначально первыми в ноябре планировался запуск спутников OneWeb, а полет спутников Galileo планировался в декабре.

В период с октября 2011 года с космодрома Куру произведены 25 пусков российских ракет «Союз-СТ». Итогом одного из пусков в августе 2014 года стало выведение европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока «Фрегат».

Ранее на космодроме Восточный специалисты заменили неисправный блок в системе управления ракеты-носителя «Союз-2.1б», которая должна вывести на орбиту 36 британских спутников связи OneWeb.