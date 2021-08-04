В Роскосмосе рассказали о причинах запуска двигателей модуля «Наука» после стыковки

Исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев в эфире телеканала «Россия 24» рассказал о причинах нештатного запуска двигателей модуля «Наука» после стыковки с Международной космической станцией и последствиях этого происшествия для МКС.

«Модуль, видимо, сам не мог поверить, что он уже состыковался, поэтому когда приводили в исходное систему управления модуля, то система управления решила, что она еще в свободном полете, не понимала, что происходит, сработал алгоритм безопасности, включающий двигатели на отвод», — рассказал Крикалев.

Представитель Роскосмоса отметил, что МКС не была повреждена незапланированным включением двигателей «Науки».

Ранее в НАСА рассказали, сколько оборотов сделала МКС из-за сбоя в «Науке».

Многоцелевой лабораторный модуль «Наука» успешно пристыковался к МКС 29 июля. Стыковка прошла в автоматическом режиме, процесс контролировали специалисты Центра управления полетами и российские участники экипажа станции.

Затем произошло незапланированное включение двигателей модуля, что привело к изменению ориентации МКС.