В NASA заявили, что рады сохранности МКС после происшествия с «Наукой»

Руководитель полета американского сегмента Международной космической станции Зебулон Сковилль заявил в своем Twitter, что после инцидента с российским многоцелевым лабораторным модулем «Наука» он еще никогда не был так рад сохранности всех солнечных батарей МКС.

Он отметил, что ему впервые за карьеру пришлось объявить о происшествии, случившемся в космосе.

«Я еще никогда так не гордился командой, которая находится в Центре управления полетами и теми, кто находится на МКС. Мне впервые пришлось объявить аварийную ситуацию на космическом корабле. И я никогда не был так счастлив видеть, что все солнечные батареи и радиаторы все еще целы», — написал Сковилль.

Также в NASA отметили, что сейчас высота станции, которая изменилась после стыковки модуля «Наука» с МКС, была восстановлена. При этом, никакой опасности для экипажа нет.

Ранее на МКС произошло незапланированное включение двигателей модуля «Наука». В дальнейшем ситуация была стабилизирована.

По данным NASA, опасности для экипажа орбитальной станции нет, внешних повреждений в результате инцидента не обнаружено.

«На МКС порядок. Экипаж отдыхает, и вам советую» — прокомментировал ситуацию глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.