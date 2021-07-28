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Ученые придумали, как помешать тараканам спариваться

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Чтобы помешать тараканам размножаться, нужно заблокировать выработку фермента, необходимого для синтеза феромонов у самок, выяснили специалисты лаборатории при Министерстве сельского хозяйства Китая. Подробнее об этом они рассказали в статье в журнале PLOS Biology.

Blattella germanica, рыжий таракан — самый распространенный таракан во всем мире. Как и у других насекомых, его экзоскелет пропитан веществами, защищающими хитин от пересыхания. У самок в их число входит углеводород 3,11-диметилС29, который преобразуется в феромон, привлекающий самцов.

Как и другие длинноцепочечные жирные молекулы, предшественник феромона частично синтезируется путем удлинения более короткой углеводородной цепи под действием фермента элонгазы. Чтобы лучше понять, как регулируется этот синтез, авторы заблокировали несколько элонгаз. Блокировка одной из них, BgElo12, привела к тому, что уровень феромона снизился, и самки стали меньше привлекать самцов.

Дальнейшее изучение синтеза феромонов показало, что выработка BgElo12 регулируется двумя генами половой дифференциации насекомых, изученными ранее на дрозофилах. У самцов тараканов ген под названием Doublesex подавляет выработку элонгазы, ограничивая количество производимого феромона. У самок другой ген, Transformer, блокирует действие Doublesex, запуская выработку. Авторы показали, что отключение Transformer у самок снова приводит к ограничению выработки феромона и снижению сексуальной привлекательности.

Это открытие важно для понимания того, как регулируется сексуальное поведение насекомых, отмечают исследователи. У него есть и практическая значимость — ученые надеются, что новые данные смогут привести к новым способам контроля за размножением тараканов.

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