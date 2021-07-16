Врачи перечислили осложнения после коронавируса

Журнал The Lancet опубликовал результаты первого масштабного исследования, в котором участвовали 70 тыс. пациентов с коронавирусом из 302 больниц Великобритании.

Основная цель исследования — выявить осложнения после заражения. Выяснилось, что осложнения появлялись у примерно половины госпитализированных. Чаще всего они развивались у мужчин и лиц старше 60 лет.

Самые частые негативные последствия: почечные, сложные респираторные, системные, сердечно-сосудистые, неврологические, желудочно-кишечные и печеночные нарушения. Частота осложнения увеличивалась с возрастом: их фиксировали у 39% пациентов в возрасте от 19 до 49 лет, и у 51% старше 50 лет.

Ранее ученые подсчитали, как часто будут появляться новые штаммы COVID-19.

До этого немецкие ученые из Технического университета Мюнхена и Центра имени Гельмгольца совместно с американскими коллегами из Университета Брендайса разработали так называемые наноловушки, которые, возможно, могли бы стать оружием и против коронавируса.