Старт «Союза» с Байконура отложен из-за неготовности груза

Старт космического корабля «Союз-2.1б» с космодрома Байконур отложен не менее чем на неделю из-за неготовности груза — британских спутников «OneWeb», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в космической отрасли.

«Запуск спутников OneWeb отложен минимум на неделю из-за проблем, возникших при их производстве», — указано в сообщении.

Изначально, старт «Союза-2.1б» планировался на 5 августа, теперь дату запуска перенесли на 13 августа.

Задержка запуска космического корабля связана с тем, что 34 спутника «OneWeb» не были доставлены к 13 июля.

Ранее космодром «Восточный» поставил новый рекорд по числу пусков.

В прошлый раз успешный пуск ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb был произведен в мае 2021 года.