Минобрнауки России предложило принимать в вузы по сертификатам

Минобрнауки России предложило принимать абитуриентов в вузы по образовательным сертификатам, которые оплатят из средств федерального бюджета. Об этом пишет mk.ru со ссылкой на ведомство.

Как сообщается, проект планируют реализовывать в 2022-2024 годах.

По информации издания, сертификаты выдадут победителям и призерам заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также членам сборных команд России, которые участвовали в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.

Также в министерстве планируют наделить студентов правом самим выбирать для изучения отдельные дисциплины из программы вуза-партнера, а основную аттестацию проходить в первоначально выбранном высшем учебном заведении.

В Минобрнауки считают, что реализация данного проекта улучшит качество высшего образования, позволит увеличить конкурентоспособность российских вузов и поддержать талантливых студентов.