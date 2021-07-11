Миллиардер Брэнсон поделился впечатлениями от полета на ракетоплане VSS Unity

Никто не может представить себе виды, которые открываются на планету с околоземного пространства. Об этом заявил миллиардер Ричард Брэнсон, совершивший в воскресенье полет к границе космоса. Трансляция велась на официальном YouTube-канале Virgin Galactic.

«Я мечтал о полете в космос с детства, но, честно говоря, ничто не может тебя в полной мере подготовить к тому виду, который открывается на Землю из космоса. Это было нечто магическое», — сказал он.

В начале своей речи, которую он произнес после полета на праздничном мероприятии, Брэнсон с трудом подбирал слова, объясняя это тем. что еще несколько минут назад «был вверх ногами».

В воскресенье, 11 июля, в США состоялся запуск ракетоплана VSS Unity с 70-летним Брэнсоном на борту. Старт был произведен со взлетно-посадочной полосы первого частного космодрома США Spaceport America, расположенного в штате Нью-Мехико.

Ранее сообщалось, что перед полетом Брэнсона посетил основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.