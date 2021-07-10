Ученые придумали способ защититься от «дельта»-штамма

Исследователи из Таиландского общества Красного Креста и Национального центра генной инженерии и биотехнологии выяснили, что комбинация вакцин AstraZeneca и Sinovac защищает от «дельта»-штамма коронавируса. Об этом сообщает телеканал Thai PBS.

Специалисты провели несколько испытаний различных комбинаций препаратов. Выяснилось, что при двукратном введении вакцины Sinovac с последующей инъекцией AstraZeneca в организме вырабатывается достаточное количество антител, чтобы противостоять «дельта»-штамму.

Ранее доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал о главном отличии «дельта»-штамма.

До этого замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов назвал наиболее уязвимую группе населения к штамму коронавируса «дельта».