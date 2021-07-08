Российские ученые предложили послать вертолет на Венеру

Ученые Московского авиационного института предлагают отправить беспилотный вертолет на Венеру для исследования ее поверхности и вулканов.

Весной в Москве открылись Королевские чтения по космонавтике. Накануне был опубликован сборник тезисов по результатам работы чтений.

«В результате развития авиационных технологий беспилотные летательные аппараты получают все более широкое использование. В настоящее время рассматривается их применение в составе спускаемого аппарата межпланетных станций для научно-исследовательских миссий на поверхности и внутри кальдер вулканов Венеры», — говорится в одном из тезисов.

Вертолет будет иметь форму сферы, говорится в материалах.

Исследователи отмечают, что главной проблемой в освоении Венеры является высокая температура (467°С). В связи с этим, в вертолете наружный титановый слой диаметром 700 мм будет иметь толщину стенок 2,5 мм и покрыт экранно-вакуумной изоляцией — материалом, который используется при большой разнице температур между изолируемой системой и окружающей средой.

Кроме того, планируется использовать аэрогель, который имеет самую низкую теплопроводность.

Ранее Европейское космическое агентство объявило о миссии к Венере.