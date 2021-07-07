Найдена причина резистентного к лекарствам рака

Ученые из России совместно с китайскими и шведскими коллегами выявили механизм, который позволяет клеткам рака противостоять лекарственным препаратам. Выводы исследования были опубликованы в журнале Chemico-Biological Interactions.

Проведя эксперименты на клетках опухоли толстой кишки, исследователи выяснили, что при быстром росте в них легко возникает недостаток кислорода.

«В этих условиях клетки адаптируются к низким концентрациям кислорода за счет стабилизации гипоксия-индуцируемого фактора. Гипоксия-индуцируемый фактор уже давно ассоциируется с резистентностью к терапии, образованием метастазов и низкой выживаемостью у онкологических больных», — говорится в результатах исследования.

Кроме того, по мнению исследователей, гипоксия может снижать активность гена p53, который регулирует некоторые виды белков. Отмечается, что во многих опухолях этот ген либо мутировал, либо его экспрессия подавлена.

«С этой точки зрения восстановление функций p53 в опухолях генетически или с помощью малых молекул может быть полезным для уничтожения опухолевых клеток», — полагают ученые.

Ранее врач-химиотерапевт Андрей Базылев рассказал, что существуют виды злокачественных опухолей, которые быстро привыкают к лечению и достаточно плохо отвечают на него. К ним относятся рак поджелудочной железы, различные саркомы, рак желчного пузыря и рак печени. По словам врача, этот список можно также дополнить раком желудка, однако в последнее время его лечение стало более быстрым и эффективным благодаря развитию технологий.