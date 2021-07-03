Вирусологи развеяли миф о «Спутнике V»

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» не влияет на геном человека, а содержащиеся в ней аденовирусы не могут размножаться в человеческом организме. Об этом рассказали вирусологи в беседе с «URA.RU».

«Аденовирус даже «дикий», не измененный, попадая в ядро наших клеток, он там присутствует в виде эписомы, отдельной единицы. С ядром он не взаимодействует, с ДНК не взаимодействует, никуда не встраивается», — приводятся слова профессора кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексея Аграновского.

По его словам, аденовирус размножается только в специальной культуре клеток ферментеров, в человеческом организме после вакцинации он остается на две недели. С этим согласился доктор биологических наук Сергей Нетесов, он добавил, что у аденовируса нет генома.

Ранее в минздраве заявили, что пока неизвестно, насколько вакцинация от коронавирусной инфекции защищает от заражения коронавирусом.