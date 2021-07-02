Космодром «Восточный» поставил новый рекорд по числу пусков

Российский космодром «Восточный», расположенный в Амурской области, поставил новый рекорд по количеству ракетных пусков за один год, сообщает ТАСС.

Предыдущий рекорд — пуск двух ракет-носителей «Союз-2» — произошел в 2018 году, а в 2021 году этот рекорд был превышен впервые уже в мае, когда был проведен третий пуск ракеты «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 британскими спутниками связи OneWeb. В четверг, 1 июля, был проведен четвертый запуск с космодрома «Восточный».

Ранее в апреле Россия повторила космический рекорд, установленный 30 лет назад — 58 безаварийных запусков космических аппаратов.

Как известно, по одной аварии в год случалось в 2010, 2013 и 2016-2018 годах. По две их происходило в 2012 и 2015 годах. Сразу три аварии случились в 2014 году, четыре — в 2011-м. Советский рекорд по безаварийным запускам составляет 185 космических полетов. Рекорд был поставлен в период с января 1983 по ноябрь 1984 года.