В МФТИ рассказали, почему Россия обыграла Иран на чемпионате мира по футболу среди роботов

Команда МФТИ «Старкит» стала чемпионом мира по игре в футбол среди роботов. В финале физтеховцы обыграли команду из Ирана MRL-HSL. Капитан российской команды, магистрант МФТИ Иван Хохлов рассказал в интервью «Газете.Ru», почему удалось обыграть иранскую команду.

По словам капитана, сильной стороной России была командная игра, наши роботы более интеллектуально расставлялись на поле, выбирали, кто пойдет к мячу, старались всегда играть в пас и защищаться.

«А преимущество иранских роботов – быстрая ходьба и очень сильный удар. Но при этом они чаще сталкивались друг с другом и нашими роботами, потому что не имели детектора препятствий», — пояснил Хохлов. По его словам, за столкновения иранская команда чаще получала штрафы.

В этом году соревнования проходили в виртуальном пространстве. Для максимальной правдоподобности командам предоставлялась ограниченная информация: получая файл о ходе игры, команды выполняли свои вычисления для моделирования действий роботов, а затем отправляли двигательные команды и запросы датчиков на симулятор.