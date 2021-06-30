В Австралии случайно нашли вымершую 150 лет назад мышь

Австралийские ученые обнаружили мышь Гульда, которая считалась вымершей больше 150 лет. Об этом сообщает Phys.org.

Открытие было сделано случайно: специалисты изучили ДНК грызунов, живущих на континенте, после чего выяснилось, что геном мыши джугари совпадает со считавшейся вымершей мышью Гульда. Таким образом, оказалось, что мышь Гульда существовала, но под другим именем.

Грызун живет на острове у западного побережья Австралии, хотя его предок обитал в 4000 километрах. Ученые не знают, как животное преодолело это расстояние.

Ранее в Индийском океане исследователи из австралийского Университета Нового Южного Уэльса обнаружили новую популяцию вымирающих синих китов.

Австралийские ученые отмечают, что смогли обнаружить эту популяцию благодаря данным Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ). В океанографических исследованиях этой организации ученые обнаружили «песню» китов — очень сильный звуковой сигнал, который можно услышать на расстоянии до 500 км.