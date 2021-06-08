Псаки пообещала узнать, какие санкции США ввели против космической отрасли РФ

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки на брифинге заявила, что почти ничего не знала о санкциях, которые Соединенные Штаты ввели в отношении российских предприятий космической отрасли. Трансляция велась на сайте Белого дома.

Она пообещала выяснить, что в Белом доме думают о введенных рестрикциях и зачем они были наложены.

Представитель американской администрации также прокомментировала слова главы »Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, который ранее заявил, что решение о выходе России из проекта Международной космической станции (МКС) может быть пересмотрено в случае, если американская сторона снимет санкции с российских космических предприятий.

«Вопрос очень интересный, я не много знала по этой теме, пока вы не спросили, наверное, мне нужно будет поговорить с нашей командой по нацбезопасности», — сказала Псаки.

Она также отметила, что взаимодействие в космосе всегда было важным элементом сотрудничества США и РФ.

В конце 2020 года США ввели санкции в отношении ряда зарубежных компаний. В их числе оказались предприятия Роскосмоса: Ракетно-космический центра «Прогресс» и головной научный институт госкорпорации ЦНИИмаш.

После введенных ограничений генеральный директор Роскосмоса обратился к правительству США с требованием отменить эти санкции ради «общего дела».