Череп в половину человеческого роста выбросило на берег в США

Гигантский череп неизвестного животного выбросило на берег в Нью-Джерси, США. О находке сообщили в соцсетях представители парка Айленд Бич, где полиция его обнаружила.

«Никогда не знаешь, что найдешь на пляже после шторма», — написала администрация парка.

Фотографии черепа в половину человеческого роста, со странной остроконечной мордой и без следов плоти, привлекли внимание пользователей соцсетей. Уже за первые сутки тысячи человек в Фейсбуке и Твиттере попытались угадать, кому он принадлежал. Многие предположили, что это был кит, которого убили и съели акулы.

Были и более экзотические версии — кто-то допустил, что это может быть череп птеродактиля, последствия секретных лабораторных экспериментов, или вообще не череп, а гигантский зуб. Некоторые пользователи задались вопросом, что же могло убить такого гиганта.

Позже, впрочем, администрация парка сообщила, что это череп малого полосатика — кита, который вырастает до 7-8 м и весит в среднем 4-5 т.