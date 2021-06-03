В Германии мужчина попал в больницу из-за отравления гомеопатией

В Германии мужчина пострадал от поражения нервной системы из-за гомеопатического препарата. Случай врачи описали в журнале Clinical Toxicology.

53-летний мужчина, ранее не имевший проблем со здоровьем, попал в больницу с жалобами на тревогу, проблемы с координацией, спутанность сознания, нарушение речи. Симптомы появились после того, как он принял гомеопатический препарат, в составе которого была белладонна.

Как установили врачи, у пациента развился антихолинергический синдром — невосприимчивость рецепторов к ацетилхолину, одному из важнейших нейромедиаторов в организме, регулирующему работу ЦНС, желез, внутренних органов. Анализы показали наличие в организме содержащегося в белладонне атропина — растительного алкалоида, блокирующего холинорецепторы. Иногда он применяется в медицине — например, в офтальмологии, для расширения зрачка. Передозировка атропином в тяжелых случаях может приводить к коме и смерти.

Мужчине повезло — под присмотром врачей он быстро восстановился без последствий для здоровья. Однако концентрация атропина в препарате, как оказалось, в 600 раз превышала указанную на упаковке. Хотя в гомеопатических препаратах потенциальное действующее вещество разводится до неопределяемых концентраций и в сам препарат вряд ли попадает даже пара активных молекул, в этом случае производитель, вероятно, проявил халатность.

Белладонна в составе гомеопатических препаратов не первый раз становится причиной проблем со здоровьем у пациентов. Так, известно более 400 случаев, когда дети страдали от судорог, припадков, бреда, остановки дыхания и умирали после приема гомеопатических таблеток для прорезывания зубов Hyland's Teething Tablets.