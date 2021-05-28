В Роспотребнадзоре рассказали, как снизить вероятность мутаций коронавируса

Вакцинация и соблюдение профилактических мер снижает вероятность мутации коронавируса. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Важно сделать прививку и продолжить меры по сокращению распространения вируса. Всё это помогает снизить вероятность мутации вируса», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что российские специалисты постоянно наблюдают за изменчивостью вируса, в том числе изучают его влияние на эффективность вакцин от коронавируса. К настоящему моменту значимых изменений, которые могли бы повлиять на течение заболевания, не обнаружено. В Роспотребнадзоре отметили, что если какой-либо из новых вариантов вируса будет устойчив к имеющимся препаратам, ученые изменят их состав.

Ранее в Роспотребнадзоре уточнили, когда переболевшим коронавирусом следует вакцинироваться. В ведомстве подчеркнули, что прививка нужна и тем людям, у которых уже был COVID-19, несмотря на то, что у них развивается естественный иммунитет к вирусу.