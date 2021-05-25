Полностью слепой пациент вернул зрение благодаря прорыву в медицине

Медицинский научный журнал Nature Medicine опубликовал отчет об излечении пациента, страдающего пигментным ретинитом (ПР) — болезнью, вызывающей медленное, но неотвратимое ухудшение зрения и полную слепоту впоследствии.

Во всем мире, по данным издания, ПР болеют около двух миллионов человек. Заболевание возникает из-за мутации в генах, которые отвечают за работу палочковидных фоторецепторов, которые в основном управляют периферическим зрением, и конусообразных рецепторов, которые создают «центральную картинку». Мутация вызывает разрушение этих палочек и прекращение работы сетчатки.

Группа ученых-офтальмологов во главе с профессором офтальмологии в Университете Сорбонны и Университете Питтсбурга Хосе-Аленом Сахелем разработали относительно простую методику борьбы с ПР. При помощи белкового аденовируса CrimsonR, который был внедрен непосредственно в глаза пациенту, ученые пытались заставить при помощи возникающего электрического тока заставить нейроны реагировать на свет и восстанавливать уничтоженные мутацией палочки и колбочки.

«ChrimsonR вызывает электрическую активность. Он трансформирует клетки и делает их способными поглощать свет, хотя требуется время - около четырех месяцев - чтобы клетки поглотили вирус и белок», — рассказал Сахель.

По его словам, только использование аденовируса ChrimsonR не способно полностью вернуть зрение больным пигментным ретинитом, также требуется хороший уход за глазами и ограниченное количество света, который будет воздействовать на глаза, так как солнечное излучение в больших дозах может стать токсичным для глаз пациента.

Тем не менее, Сахель считает эксперимент успешным, так как их пациент — 58-летний мужчина, из-за РП способный только различать свет и отсутствие света — смог начать различать отдельные предметы, подсчитать количество белых полос на пешеходном переходе и зрительно определить, где находится люди.

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