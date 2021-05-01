НАСА приостановила лунный контракт со SpaceX

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США приостановило контракт с компанией Илона Маска SpaceX на разработку и создание лунного посадочного модуля из-за протестов со стороны аэрокосмической корпорации Blue Origin и компании Dynetics, передает ТАСС.

«В связи с поданными в GAO протестами НАСА проинформировало SpaceX, что осуществление контракта по посадочному модулю приостановлено до тех пор, пока GAO не разрешит все оставшиеся тяжбы, связанные с этой закупкой», — указано в заявлении НАСА.

Blue Origin и Dynetics подали заявления в Главное контрольное управление США (GAO), протестуя против передачи контракта на создание модуля для высадки астронавтов на Луну в рамках программы Artemis.

НАСА 16 апреля объявила SpaceX победителем тендера, так как предложенный этой компанией корабль Starship оказался более дешевым — $2,9 млрд — чем разработки Blue Origin и Dynetics.

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