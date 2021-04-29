Рогозин по-чешски ответил на комментарий о строительстве потемкинской деревни

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на чешском языке ответил в Twitter на комментарий подписчика из Чехии, назвавшего Национальный космический центр потемкинской деревней, а самого Рогозина шутником.

«Ты ревнуешь? Раньше в Чехословакии было много заводов и талантливых инженеров. Теперь есть только такие люди, как ты», — отметил Рогозин.

Согласно открытым источникам, глава Роскосмоса свободно разговаривает на нескольких языках, в том числе и на чешском.

Национальный космический центр строится в настоящее время в Москве рядом с Космическим центром им. Хруничева. В центре в 2023 году будут размещены по меньшей мере 20 тыс. инженеров ведущих конструкторских бюро, находящихся в Москве, базовые кафедры ведущих технических университетов.

В последнее время между Россией и Чехией сложились напряженные отношения. 17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.