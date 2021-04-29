В Японии разработали способ быстрого анализа мутаций коронавируса

Ученые из японских университетов Осаки и Хоккайдо разработали способ ускоренного анализа мутаций штамма коронавирусной инфекции. Материалы исследования опубликованы в журнале Cell Reports.

Отмечается, что этот способ предполагает применение метода ПЦР для создания клонов вируса SARS-CoV-2, благодаря этому впоследствии можно «быстро анализировать биологические особенности мутаций вируса».

Кроме того, метод позволяет уменьшить время исследований мутаций COVID до двух недель в то время, как на традиционные способы у специалистов обычно уходит до нескольких месяцев.

Согласно последним данным японского минздрава, в общей сложности в Японии выявлено 583 125 случаев коронавируса. С начала эпидемии в стране скончались 10 139 человек.

Ранее сообщалось, что в России создали технологию, позволяющую обновить вакцину при мутации COVID за два дня.