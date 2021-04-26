Рогозин исключил полеты российских космонавтов на американских кораблях

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Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин
Генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин
Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заверил в Facebook, что российские космонавты не будут пересаживаться на американские корабли для полетов.

«Готовы ли мы отказаться от своего корабля и пересесть на Crew Dragon и Starliner? Я уже ответил: нет», — сказал Рогозин.

Он подчеркнул, что российский корабль надежен и безопасен, умеет летать до МКС за рекордные три часа, а также имеет бытовой отсек, где космонавт может отдохнуть.

Кроме того, Рогозин отметил, что кресло в «Союзе» стоит дешевле конкурентных предложений. Также он рассказал, что в 2023 году начнутся испытания «лунного» многоразового пилотируемого корабля «Орел».

Ранее Рогозин рассказал о подготовке к пуску аппарата миссии «Луна-25». По его словам, работа над аппаратом идет по плану, никаких сбоев не зафиксировано.

Гендиректор отметил, что впервые в мире Россия отправится на южный полюс Луны, в связи с этим команда разработчиков тщательно готовится к пуску. Он также добавил, что пока нет опасений относительно того, что не получится вписаться в пусковое окно.