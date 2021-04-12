В США призвали рассказывать о достижениях советской космической программы

Генеральный директор американской некоммерческой организации Space Foundation Том Зелибор заявил, что историю полета первого в мира космонавта Юрия Гагарина необходимо рассказывать лучше и посвятить этому больше усилий, передает РИА «Новости».

«К сожалению, я не думаю, что сегодня достаточно людей полностью осознают риски полета Гагарина или тех, кто последовал в космос сразу за ним... Все еще много американцев, которые не знают или не ценят по-настоящему достижения российской космической программы. Эта история, которую нужно рассказывать лучше. Тем более, что мы отмечаем двадцатилетие сотрудничества в сфере жизни и работы на борту МКС», — считает Зелибор.

По его словам, в наши дни многие американцы очень положительно оценивают достижения Гагарина, особенно по сравнению с временами «холодной войны».

«У истории есть способ дать нам более глубокое и широкое представление о моментах, которые мы не можем оценить из-за их величины, когда они происходят», — резюмировал Зелибор.

Space Foundation — американская НКО, которая занимается распространением и популяризацией знаний о космосе.

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